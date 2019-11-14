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Кузнецова не поддерживает идею ЛДПР о ликвидации органов опеки в России

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что главное, чтобы критика органов опеки и попечительства "выливалась в полезные действия"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова не поддерживает "экстремистских решений" в области регулирования семейных отношений. Так она прокомментировала слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о подготовке законопроекта, предусматривающего ликвидации органов опеки, которые не справляются со своими задачами, и создание новой структуры.

"Я не поддерживаю экстремистских решений, экстремально принятых решений именно в отношении семьи и детей. То, что реформировать надо, это точно, но ребенок - не чемодан, который можно переставить из одного угла в другой угол, семья - это не какая-то абстракция, которую можно отключить от питания и потом подключить к другой розетке", - сказала Кузнецова.

По ее словам, главное, чтобы критика органов опеки и попечительства "выливалась в полезные действия". "Поменять шило на мыло можно всегда и надолго. Вопрос цены. Ценой может стать прерванная преемственность помощи ребенку, комплексной поддержки и так далее", - считает детский омбудсмен.

Она отметила, что сегодня у органов опеки и попечительства увеличилось количество задач, "они с ними не справляются". "Сегодня есть четкое понимание того, как нужно помогать семье, что не нужно отбирать детей, что нужно сопровождать семью, что нужно работать на опережение, не дожидаясь кризиса", - продолжила Кузнецова. По ее словам, вопрос "наращивания хорошего и редактирования тех пережитков, тех деформации, которые встречаются, - более трудоемкая работа".

"Это единственный путь, он может быть не такой яркий для заголовков в СМИ, но это то, что нужно для счастья наших семей и детей", - констатировала Кузнецова.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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