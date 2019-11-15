Дискуссия "Самоцензура и этика журналиста в эпоху хайпа" в рамках ПМКФ. Видеотрансляция

Петербургский международный культурный форум/ТАСС

Дискуссия "Самоцензура и этика журналиста в эпоху хайпа" проходит в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума.

Участники мероприятия обсуждают что такое качественная журналистика сегодня и остается ли она востребованной, сдвинулись ли границы этического поведения журналиста, как формируется самоцензура и как ответственному журналисту конкурировать с блогерами и прессой.

В дискуссии участвуют директор "ТАСС Северо-Запад" Александр Потехин, зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, председатель Союза журналистов СПб и ЛО Людмила Фомичева, гендиректор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков, гендиректор сербского нформагентства "Танюг" Бранка Джукич, генсек Европейского альянса информагентств Александр Гибои международный корреспондент Svenska Dagbladet Гунилла фон Халль.

Модератор дискуссии - заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Георгий Каптелин.