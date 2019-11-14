Джигарханян проходит обследование в одной из клиник Москвы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит профилактическое обследование в одном из медицинских учреждений Москвы, где пробудет еще один день, сообщил ТАСС его официальный представитель Артур Согомонян.

"У Армена Борисовича сегодня было очередное профилактическое обследование, которое он проходит периодически. С ним все в порядке, ничего серьезного. Он еще на день останется в одной из столичных клиник", - сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Джигарханян доставлен в столичную больницу в крайне тяжелом состоянии и находится в реанимации.

84-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.