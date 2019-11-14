Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джигарханян проходит обследование в одной из клиник Москвы

С актером "все в порядке, ничего серьезного", отметил его официальный представитель Артур Согомонян

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит профилактическое обследование в одном из медицинских учреждений Москвы, где пробудет еще один день, сообщил ТАСС его официальный представитель Артур Согомонян.

"У Армена Борисовича сегодня было очередное профилактическое обследование, которое он проходит периодически. С ним все в порядке, ничего серьезного. Он еще на день останется в одной из столичных клиник", - сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Джигарханян доставлен в столичную больницу в крайне тяжелом состоянии и находится в реанимации.

84-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.

Теги
РоссияДжигарханян, Армен Борисович
Реклама на ТАСС
Курорт "Эльбрус" 30 ноября откроет юбилейный сезон карнавальным заездом в ретро-стиле
Развлекательная программа начнется в 11 часов, завершится праздник традиционным фейерверком на поляне Азау
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС