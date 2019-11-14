Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Масляева ушла из театра "У Никитских ворот"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший бухгалтер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нина Масляева, проходящая по соответствующему делу ушла с поста главного бухгалтера театра "У Никитских ворот". Об этом ТАСС в четверг в кулуарах VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.

"Она у нас больше не работает. Мы добились этого. У меня не было и нет к ней доверия", - сказал он.

Розовский пояснил, что Масляева не уходила по собственному желанию, увольнение оформлено по взаимному соглашению сторон. По словам худрука, на данный момент в театре нет главного бухгалтера, его должностные функции выполняет финансовая служба.

Ранее театр "У Никитских ворот" подал просьбу в Департамент культуры Москвы уволить Масляеву. Розовский отмечал, что в театре нет доверия к Масляевой, так как она призналась в хищениях, в которых ее обвинило следствие.

Дело Серебренникова

Мещанский суд Москвы 1 ноября заново начал рассматривать уголовное дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Ранее рассмотрение дела было остановлено и направлено в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Прокуратура обжаловала это решение и вернула дело на новое рассмотрение в Мещанский суд в ином составе. Все фигуранты дела находятся на свободе, им не избрано какой-либо меры пресечения.

Дело "Седьмой студии" в отношении Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум Мещанский суд начал рассматривать 25 октября 2018 года. По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Районный суд 11 сентября решил вернуть дело прокурору. Это произошло после получения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как "развал позиции обвинения". В постановлении судья указала, что в материалах дела нет сведений о том, стоимость каких мероприятий была завышена. Согласно выводам суда, в материалах также есть существенные противоречия, которые не могут быть разрешены в судебном процессе. Общая сумма предполагаемого ущерба не соответствует ущербу по каждому эпизоду.

Однако 8 октября Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возвращении уголовного дела в прокуратуру и направил его на новое рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе. На заседании суда прокурор сообщил, что "Мещанский районный суд ошибся в подсчете, указав на неверные суммы ущерба в обвинительном заключении". Он пояснил, что по всем эпизодам хищений следствие насчитало общий ущерб приблизительно в 133 млн рублей, а суд - более 136 млн рублей, дважды посчитав одну сумму - "и как хищения, и как вывод средств". Прокурор также отметил, что "именно это расхождение в суммах и явилось главным основанием для возврата дела [в прокуратуру]".

Уголовное дело главного бухгалтера организации Нины Масляевой в связи с дачей ею признательных показаний было выделено в отдельное производство. За несколько лет до ареста Масляева работала главным бухгалтером в театре "У Никитских ворот" и вернулась на работу после того как ее отпустили из-под домашнего ареста.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.