В Instagram в тестовом режиме начали скрывать лайки под постами пользователей

ТАСС, 14 ноября. Социальная сеть Instagram в четверг начала в тестовом режиме скрывать количество лайков под записями своих пользователей. Об этом сообщается на странице соцсети в Twitter.

"С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее проведенные тестовые запуски этого нововведения в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канаде, Новой Зеландии и Японии показали положительные результаты, в связи с чем принято решение о расширении программы.

Представитель соцсети ранее разъяснял, что ее руководство решило скрывать лайки, чтобы "снизить уровень давления" и "чтобы в Instagram было меньше чувства соревнования".

Согласно задумке, у подписчиков останется возможность видеть лишь имена нескольких людей, которые отметили фото как понравившееся, счетчик лайков при этом будет убран из интерфейса. Статистика положительных откликов все равно останется доступной самому автору поста.