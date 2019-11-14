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Трамп предложил властям Калифорнии помощь в расследовании стрельбы в школе

Вице-президент США Майкл Пенс отметил, что местные органы власти очень оперативно отреагировали на трагедию

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил властям Калифорнии помощь федеральных ведомств в связи с трагическим инцидентом в школе "Сагас" в городе Санта-Кларита, где учащийся открыл стрельбу, убил двоих и ранил троих школьников. Об этом сообщил в четверг вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.

"Я только что беседовал с президентом Трампом, и он передал глубокие соболезнования родственникам жертв, а также всем жителям города Санта-Кларита, - отметил Пенс. - Я также связался с шерифом округа Лос-Анджелес Алексом Вилланова и сообщил ему, что президент Трамп готов предоставить все имеющиеся у федеральных ведомств ресурсы для оказания содействия местным властям в проведении расследования этого преступления". "Мы высоко оцениваем то, что местные органы власти очень оперативно отреагировали на трагедию и такая быстрота, безусловно, спасла жизни людей", - добавил он.

Около 07:30 утра (18:30 мск) в полицию Санта-Клариты поступили сигналы о том, что в школе "Сагас" раздались выстрелы. 16-летний учащийся школы из пистолета 45-го калибра ранил пятерых человек, а потом выстрелил себе в голову. От полученных ран умерли 16-летняя девушка и 14-летний юноша. Подозреваемый находится в больнице. В школе "Сагас" в окрестностях Лос-Анджелеса обучаются 2,4 тыс. школьников.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
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