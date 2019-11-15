РФ рассказала на Межпарламентской ассамблее православия о гонениях на церковь на Украине

АФИНЫ, 15 ноября. /ТАСС/. Российская делегация на заседании международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) представила пакет документов о гонениях на Украинскую православную церковь и захватах храмов. Об этом сообщил российским журналистам президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он возглавляет российскую парламентскую делегацию на проходящем 14-15 ноября в Афинах заседании международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП.

По словам Гаврилова, греки на заседании секретариата неконфликтно, спокойно выслушали российскую позицию, им были переданы соответствующие документы. "Очевидно, что для Греции с ее проблемами Украина крайне далека, мало понятна и неинтересна. И понятно, что они не хотели бы конфликтные темы поднимать ", - сказал президент МАП. "Но я думаю, что мы будем в любом случае ставить эти вопросы. Мы видим, что многие люди об этом не знают. Более того, вчера только, издана книга на английском языке по преследованиям и гонениям на церковь на Украине. Мы привезли пакет документов на английском языке, информационных материалов о гонениях на церковь, захватах храмов", - сообщил Гаврилов.

По его словам, после президентских выборов на Украине [в 2019 году] "ослабло напряжение, безусловно, начались процессы в судах по отстаиванию интересов церкви". "Но все равно продолжаются нападения, пусть это нападения без участия полицейских. Разгул экстремизма все равно идет. И нападения на храмы, и попытки опечатать, особенно на Западной Украине, попытки оказания давления на священников, они сохраняются. Пусть они сократились на порядок, но они есть. Понятно, что украинская власть слаба, так же как в Грузии, например, но задача в том, чтобы были сделаны шаги, в том числе с участием европейских партнеров с тем, чтобы остановить этот процесс и вернуть его в законное русло, вернуть храмы, принести извинения, компенсации и восстановить нормальный диалог", - сказал Гаврилов.

Соблюдение прав человека

Европейцы должны воздействовать на украинские власти, призывает Гаврилов. "Потому что то, что происходит на Украине, на мой взгляд, это в значительной степени не религиозный вопрос, а чисто политический, - продолжил президент МАП. - Это политический проект провалившегося президента Порошенко по использованию радикализма и религиозных институтов для решения политической задачи, для роста тоталитарной тенденции в государстве, для разжигания экстремизма, для разрыва единства наших народов".

"Мы настроены на диалог, чтобы нас понимали, разделяли наши позиции, и наши коллеги в парламентах МАП оказывали соответственно влияние на парламент Украины, на евроинституты с тем, чтобы консолидировать нашу общую позицию, - подчеркнул Гаврилов. - Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины. Мы просто хотим, чтобы Украина соблюдала свои собственные обязательства в области соблюдения прав человека. Это светская тема. Это не религиозная тема. Я думаю, что все в этом заинтересованы, и Украина прежде всего. Потому что это основной фактор стабильности на Украине и возможности для Украины для равноправного диалога не только с Россией, но и Европой, если Европа придерживается этих ценностей".

Отношения России и Греции

Как добавил Гаврилов, церковный раскол на Украине вызвал большую тревогу и озабоченность у греков, он сказывается и на отношениях в МАП, и на российско-греческих отношениях.

По его мнению, раскол, возникший из-за предоставления Константинополем автокефалии неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), тяжело отразился и на отношениях в МАП, вызвав большую тревогу и озабоченность. "Многие греки переживают, потому что для них это тоже крайне неприятно. Но Греция всячески отмечает, что не они, не светские власти, не политики, не депутаты инициировали и поддерживают раскол, что это церковная политика. Мы их призвали к влиянию, в том числе, на церковных иерархов. Они готовы в рамках своих компетенций, своих возможностей и полномочий развивать наши отношения, в том числе укрепление отношений православия, между народами, между политическими институтами, между гражданским обществом, между благотворительными фондами", - сказал Гаврилов.

"Планируется расширение такого сотрудничества, особенно в связи с 200-летием греческой освободительной революции. Я думаю, это удобный повод для того, чтобы гражданские институты показали пример не просто по сохранению, а по укреплению отношений на основе православных ценностей.

Я думаю, что это неизбежно приведет к фиаско всех планов использовать церковный раскол для того, чтобы разорвать отношения русского и греческого мира, о чем говорил патриарх [Московский и всея Руси Кирилл], что смыслом и целью раскола является не собственно церковный вопрос, а оторвать греческий мир от русского, российского мира и разорвать единство православной цивилизации", - сказал президент МАП, добавив, что задача заключается "в том, чтобы не допустить такого пагубного развития событий".

Помощь Греции

По мнению Гаврилова, греки "готовы со своей стороны идти на может не очень даже популярные решения с точки зрения истеблишмента или европейских политических институтов или заокеанских для того, чтобы укрепить отношения" с РФ. "Потому что у Греции особые отношения с Россией. Россия и русский народ очень популярны, а также популярны и отношения с Россией. И это демонстрируют и предложения нового правительства Греции в области экономического сотрудничества, и разрешение на [недавние] заходы [в греческие порты] наших четырех военных кораблей, что не соответствует философии НАТО, и предложение проводить больше совместных мероприятий, посвященных православным событиям, праздникам, Федору Ушакову, святому Луке, как в Греции, так и в России".