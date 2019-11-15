В Японии вступил в силу закон о компенсациях семьям больных проказой за дискриминацию

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Парламент Японии в пятницу утвердил закон о выплате компенсаций семьям больных проказой (лепрой) за моральные страдания, которые им пришлось пережить вследствие изоляционных мер, которые принимались ранее властями страны по отношению к заболевшим. Таким образом, он считается вступившим в силу, сообщило японское общественное телевидение.

Закон содержит выражение сожаления и раскаяния со стороны правительства и парламента страны по поводу действий японских властей в отношении больных проказой и их родственников. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес по этому поводу официальные извинения.

В конце июня окружной суд Кумамото постановил выплатить компенсации в размере 370 млн иен ($3,4 млн) родственникам и семьям больных лепрой, которые в середине прошлого столетия столкнулись с дискриминацией и сегрегацией. Закон от 1953 года предписывал изоляцию больных лепрой и помещение их в специальные учреждения против их воли. Местные жители и раньше подавали иски против правительства по этому вопросу, однако решение суда префектуры Кумамото стало первым в своем роде. Правительство Японии подчеркнуло, что не намеревается оспаривать решение суда и полностью его исполнит.