Свыше 10 тыс. звонков приняла горячая линия для туристов в Москве за время своей работы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Контакт-центр для туристов, открывшийся в Москве 1 августа, принял за период своей работы более 10 тыс. звонков, вопросы чаще всего касались схемы проезда до интересующих мест, работы музеев и транспорта. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Чаще всего туристы спрашивают, как добраться в ту или иную точку города, интересуются информацией о музеях и работе городского транспорта. А в последние дни, несмотря на погоду, все чаще начали поступать вопросы о графике работы катков", - приводятся в сообщении слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

Отмечается, что туристский контакт-центр работает на базе общегородского, звонки на короткий номер 122 принимаются в любое время суток, специалисты отвечают на русском и английском языках. Позвонить могут абоненты всех российских и иностранных операторов сотовой связи, находящиеся в Москве и Московской области. Городской номер +7 (495) 122-01-11 доступен для вызовов с мобильных и городских телефонов со всей территории России и из зарубежных стран.

Как уточняется в сообщении, в 2018 году в Москве и некоторых других городах России ввели систему tax free, по которой иностранные туристы могут вернуть НДС с покупок в магазинах. Кроме того, в общественном транспорте сделана удобная навигация: русские наименования в метро, аэропортах, вокзалах дублируются не только на английском, но и на китайском языках. В августе в столице появились новые карты на русском, английском и китайском, взять их можно бесплатно в отелях, музеях и парках.

"Конечно, туристов привлекают ухоженные и безопасные города, их национальный колорит, историческое наследие, культурная программа. Но так же важны и специализированные сервисы. Они формируют комфортную и гостеприимную среду. И могут задать настроение всей поездке - даже на этапе ее подготовки", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.