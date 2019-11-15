Во время отопительного периода резко возросло число отравлений угарным газом

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. МЧС России обеспокоено ростом количества отравлений людей угарным газом во время отопительного сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В период отопительного сезона увеличивается количество происшествий из-за нарушений правил пожарной безопасности при неправильной эксплуатации или неисправности печного оборудования, газовых отопительных приборов", - сообщили в МЧС.

"На днях 10 человек госпитализированы в Ханты-Мансийске с симптомами отравления угарным газом. Две женщины и восемь детей почувствовали себя плохо и вызвали скорую. Причиной стал неисправный обогреватель", - отметили в МЧС. Кроме того, в Саратовской области концентрация угарного газа в квартире привела к трагедии - погибли женщина и четверо детей. "В ходе проверки печного оборудования специалистами установлена причина произошедшего - выход продуктов распада газа. В нарушение правил печное газовое оборудование эксплуатировалось с закрытой заслонкой", - сообщили в МЧС.

По статистике, порядка 60% людей на пожарах погибает из-за отравления токсичными продуктами горения. "Ядовитый бесцветный газ не имеет запаха, поэтому выявить его наличие и оценить концентрацию во вдыхаемом воздухе без приборов невозможно. Первыми тревожными сигналами являются головная боль, головокружение, шум в ушах, слезотечение, тошнота, затруднение дыхания, першение в горле, сухой кашель", - сообщили в МЧС.

В ведомстве обратили внимание граждан на профилактику пожарной безопасности. "Причинами тяжелых последствий могут стать, к примеру, трещины в печной кладке или засоренный дымоход, а в городских квартирах - использование газовых плит для обогрева", - отметили в министерстве. Для предотвращения отравления угарным газом необходимо использовать только исправное газовое оборудование и своевременно производить его профилактическое обслуживание, подчеркнули в МЧС.