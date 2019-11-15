ЕС придает важное значение свободе СМИ на Украине и следит за ситуацией в стране

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз придает первостепенное значение вопросу свободы СМИ на Украине и следит за развитием ситуации вокруг этой сферы. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Когда речь идет о свободе выражения и независимости СМИ на Украине, мы, конечно, придаем этому первостепенное значение и продолжим следить за развитием событий", - сказала она, комментируя по просьбе журналистов ситуацию с ограничениями свободы СМИ на Украине.

26 сентября Нацсовет по ТВ лишил лицензии на эфирное вещание телеканал "112 Украина". Отныне "112 Украина" может вещать лишь в кабельных сетях, в интернете, а также посредством спутниковой связи, в результате чего его аудитория сократилась на 40%. Телеканал назвал решение регулятора незаконным и заявил, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине". Кроме того, регулятор обратился в суд Киева с просьбой лишить лицензию на вещание телеканала NewsOne.

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила президента страны Владимира Зеленского и депутатов партии "Слуга народа" в стремлении подорвать деятельность неподконтрольных им СМИ.