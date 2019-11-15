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Дело Марии Бутиной

Москалькова планирует встретиться с Бутиной 18 ноября

Это будет первая встреча омбудсмена с россиянкой с момента возвращения Марии Бутиной из США

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проведет в понедельник на следующей неделе встречу с россиянкой Марией Бутиной, освобожденной из тюрьмы в США. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе омбудсмена.

"Татьяна Москалькова планирует провести рабочую встречу с Марией Бутиной в понедельник в аппарате уполномоченного", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что это их первая встреча с момента возвращения Бутиной из США.

В США Бутина приехала на учебу. Она получила весной минувшего года диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона - Американском университете, где изучала международные отношения.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

13 декабря Бутина в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США. Она подписала документы о сделке с прокуратурой. 26 апреля Бутина была приговорена к полутора годам тюремного заключения. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября.

Теги
Москалькова, Татьяна НиколаевнаДело Марии Бутиной
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