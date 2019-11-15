Полиция Китая возбудила уголовное дело против 44 причастных к взрыву на химзаводе

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Органы общественной безопасности Китая возбудили уголовное дело против 44 причастных к взрыву на химзаводе в восточной провинции Цзянсу в марте этого года. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, в отношении 44 подозреваемых были также приняты меры уголовно-процессуального принуждения. Среди злоумышленников сотрудники компании "Цзянсу тяньцзяи", в том числе распорядитель Ни Чэнлян, а также генеральный директор Чжан Циньюэ.

В общей сложности к ответственности за нарушение дисциплины и халатность был привлечен 61 человек, в частности представители местных органов власти, департамента охраны окружающей среды Цзянсу, провинциального управления по чрезвычайным ситуациям и другие.

Как передает "Синьхуа", в качестве причины аварии установлено длительное незаконное хранение опасных химических отходов.

21 марта на заводе компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн прогремел взрыв, в результате которого погибли 78 человек, еще более 600 получили ранения различной степени тяжести. Он был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.

В начале апреля китайское правительство объявило о намерении закрыть множество малых промышленных предприятий и осуществить их частичное слияние в более крупные производства, чтобы предотвратить повторение крупной аварии. Власти Цзянсу также запланировали закрыть не менее 30 производственных площадок, где размещаются химические заводы. Согласно предварительной оценке, "ликвидации подлежат тысячи компаний".