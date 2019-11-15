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Взрыв на химическом заводе в Китае

Полиция Китая возбудила уголовное дело против 44 причастных к взрыву на химзаводе

В общей сложности к ответственности за нарушение дисциплины и халатность привлекли 61 человека

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Органы общественной безопасности Китая возбудили уголовное дело против 44 причастных к взрыву на химзаводе в восточной провинции Цзянсу в марте этого года. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, в отношении 44 подозреваемых были также приняты меры уголовно-процессуального принуждения. Среди злоумышленников сотрудники компании "Цзянсу тяньцзяи", в том числе распорядитель Ни Чэнлян, а также генеральный директор Чжан Циньюэ.

В общей сложности к ответственности за нарушение дисциплины и халатность был привлечен 61 человек, в частности представители местных органов власти, департамента охраны окружающей среды Цзянсу, провинциального управления по чрезвычайным ситуациям и другие.

Как передает "Синьхуа", в качестве причины аварии установлено длительное незаконное хранение опасных химических отходов.

21 марта на заводе компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн прогремел взрыв, в результате которого погибли 78 человек, еще более 600 получили ранения различной степени тяжести. Он был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.

В начале апреля китайское правительство объявило о намерении закрыть множество малых промышленных предприятий и осуществить их частичное слияние в более крупные производства, чтобы предотвратить повторение крупной аварии. Власти Цзянсу также запланировали закрыть не менее 30 производственных площадок, где размещаются химические заводы. Согласно предварительной оценке, "ликвидации подлежат тысячи компаний".

Теги
КитайВзрыв на химическом заводе в Китае
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