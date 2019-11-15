Центральный купол массой около 80 тонн установили на главный храм ВС России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Строители установили центральный купон массой около 80 тонн на главный храм Вооруженных сил России, который возводится в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Великой Победы, говорится в распространенном в пятницу сообщении Минобороны РФ.

"Купол подняли при помощи уникального крана в 750 тонн, для устойчивости вес крана увеличили контргрузами до 1250 тонн. Всего главный храм ВС РФ украсят шесть куполов. Четыре одинаковых купола будут установлены на так называемые четверики, три из них уже заняли свои места, еще один установят на звонницу, а самый большой купол сегодня занял центральную часть храма", - сообщили в ведомстве.

"В мае 2020 года вся страна будет отмечать великий и радостный праздник победы нашего народа в Великой Отечественной войне, и купола храма Победы будут сиять символом того, что мы - победители, символом духовной крепости, святости подвига и великой жертвы всего нашего народа. Храм посвящен всем защитникам Отечества и является памятником погибшим в годы войны. Именно купола и кресты храма Победы - главного храма Вооруженных сил России будут видны издалека и своим блеском ознаменуют нашу добрую волю и великую благодарность всем воинам, отдавшим свои жизни за Отечество, за великую Россию" - сказал настоятель главного храма ВС РФ владыка Стефан (Привалов), слова которого приводятся в сообщении.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Все элементы внутреннего и внешнего убранства храма так или иначе связаны с этим событием, с духовной и героической символикой. Например, высота звонницы 75 метров, а малого купола - 14,18 метра. Так же, как и протяженность галереи "Дорога памяти", строительство которой уже ведется, составит 1418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол тоже уникальный: диаметр барабана, на который он установлен, - 19,45 метра.