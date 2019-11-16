МВД планирует выдавать документы лицам без гражданства только после идентификации личности

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. МВД России планирует выдавать удостоверения личности лицам без гражданства только после процедуры идентификации. Как сообщили ТАСС в пресс-центре министерства, соответствующий законопроект готов и находится на межведомственном согласовании.

По данным МВД, удостоверение личности будет временным документом. Его смогут получить люди, которые длительное время находятся на территории России и не имеют документа, удостоверяющего личность, либо имеют паспорт СССР образца 1974 года и не подпадают под действие норм закона "О гражданстве РФ".

"Предполагается, что временный документ будет выдаваться такому лицу по его заявлению после прохождения процедуры установления личности и позволит ему легально находиться на территории РФ. В настоящее время законопроект проходит процедуру межведомственного согласования", - говорится в ответе МВД на соответствующий запрос ТАСС.