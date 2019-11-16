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Десять лучших вожатых Москвы наградили на шестом Московском слете вожатых

В мероприятии приняли участие 159 человек

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Десять лучших вожатых наградили в столице, в конкурсе приняли участие 159 человек. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра Москвы.

"В "Цифровом деловом пространстве" состоялся VI Московский слет вожатых. В нем приняли участие более тысячи человек из разных регионов страны. Также прошла церемония награждения победителей конкурса "Солнечный парус", на которой назвали имена 10 лучших вожатых этого года", - говорится в сообщении.

Конкурс проходил в номинациях "Открытие" и "Профи". В первой были заявлены участники, впервые работавшие с Мосгортуром, а во вторую вошли вожатые, ранее помогавшие в организации смен. В номинации "Открытие" сильнейшими оказались Лада Гусельникова, Софья Есауленко, Елизавета Ибрагимова, Ольга Кондрашова и Юлия Маслова. Также Анна Дикая, Павел Ильинский, Алексей Парфений, Анастасия Петрова и Анна Спиридонова стали лучшими в номинации "Профи".

"Шесть лет на базе Мосгортура работает центральная школа московских вожатых, которая готовит профессионалов для работы с детьми в лагере, в том числе с детьми-сиротами и детьми с инвалидностью. При этом мы повышаем квалификацию вожатых и после прохождения курса обучения. Например, в рамках конкурса "Солнечный парус" мы выбираем и поощряем лучших вожатых, которые успешно отработали смены в лагере, а также справились со всеми конкурсными испытаниями", - сказала гендиректор агентства "Мосгортур" Инна Голубева, чьи слова приводятся в публикации.

Организаторы слета вожатых - департамент культуры столицы и агентство "Мосгортур", организатор детского отдыха и работодатель для вожатых. Шестой год подряд на базе центральной школы московских вожатых агентство обучает и трудоустраивает около 4 тыс. человек. Трижды вожатые Мосгортура становились призерами международного конкурса профессионального конкурса "Вожатское сердце планеты".

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