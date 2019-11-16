Трамп отправился в госпиталь в Мэриленде для ежегодного медобследования

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в эти выходные начинает проходить ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"В преддверии очень напряженного 2020 года президент пользуется свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного обследования в госпитале имени Уолтера Рида", - отмечается в заявлении.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, американский лидер прибыл в медицинское учреждение в субботу днем.

Медицинское обследование стало обычной практикой для лидеров США со времен 37-го президента Ричарда Никсона (занимал пост в 1969-1974 годах). В ходе таких обследований проверяются зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, легких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей, а также деятельность головного мозга.

По итогам последнего обследования, которое Трамп проходил в феврале текущего года, врачи признали его здоровье "очень хорошим".