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В Крыму простились с убитой отчимом девочкой

Прощание состоялось возле дома культуры в селе Кропоткине Раздольненского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Прощание с пятилетней девочкой, убитой отчимом, прошло в воскресенье в селе Кропоткине Раздольненского района на севере Крыма, сообщили ТАСС в администрации района.

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Пресс-служба регионального МВД в среду сообщила, что 12 ноября девочка 2013 года рождения ушла из дома в селе Кропоткино в неизвестном направлении и не вернулась. В пятницу стало известно, что найдено тело ребенка. По подозрению в убийстве задержали отчима девочки, он дал признательные показания. Мужчине предъявлено обвинение, его арестовали до 14 января 2020 года.

"[Сейчас представители района, жители] на кладбище, было возле дома культуры [прощание]. Очень много людей [пришло на прощание]. Практически весь район", - сказали в администрации.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека"). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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