Британия намерена повысить медицинский налог для иностранцев

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Британское правительство намерено повысить размер медицинского налога для иностранцев до £625 ($800 по текущему курсу) в год, распространив его после Brexit на граждан ЕС. Об этом заявили в воскресенье представители британского кабмина, сформированного из членов Консервативной партии.

"Люди, которые приезжают сюда, должны платить налог в £625 в год, чтобы таким образом мы могли покрыть расходы на национальную систему здравоохранения (NHS)", - сказал в эфире телеканала Би-би-си министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Медицинский налог для иностранцев был впервые введен в 2015 году и составлял £200 в год ($260), однако позже был поднят до нынешних £400 ($520) в год. Сейчас он не распространяется на граждан Евросоюза.

Ранее в воскресенье канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув в статье в газете Mail on Sunday назвал нечестным нынешнее положение, при котором европейцы не платят за доступ к NHS. "Нечестно, что люди из Евросоюза могут иметь доступ к бесплатной NHS, в то время как другие вносят значительный вклад, - написал Гоув. - Неправильно, что люди из Болгарии и Словении могут приехать сюда без какого-либо контроля и иметь автоматические права, которых нет у людей из Бангладеш и Сингапура". По оценкам Консервативной партии, указанные изменения смогут дополнительно привлекать на нужды национального здравоохранения по £500 млн ($650 млн) в год.

Помимо этого тори намерены уравнять всех иностранцев в правах на получение пособий. "Мы считаем, что люди должны находиться здесь в течение пяти лет, прежде чем они смогут претендовать на социальную помощь", - заявил Рааб. В настоящий момент трудовые мигранты из стран ЕС имеют право на британские пособия после трех месяцев пребывания в стране. После того, как предлагаемые правящей Консервативной партией изменения вступят в силу, к ним будут применяться те же нормы, что и к гражданам из третьих стран.