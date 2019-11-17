Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Иране на сутки ограничили доступ к интернету

Причина отключения не уточняется

ТЕГЕРАН, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана отдали распоряжение об ограничении доступа к интернету по всей стране на 24 часа. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве информации (разведки) Ирана сообщило в воскресенье агентство ISNA.

По его информации, эта мера инициирована Высшим советом национальной безопасности республики. Причина отключения не уточняется.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, перебои доступа к интернету в Тегеране начались в субботу с 20:00 по местному времени (20:30 мск).

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за 1 л. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции. Как сообщало агентство Fars, за два дня задержаны около 1 тыс. человек.

Теги
Иран
Реклама на ТАСС
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей состоится 18 ноября
Речь идет о буксире "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катерах "Никополь" и "Бердянск"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС