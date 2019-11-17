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Крымский фестиваль "Ноябрьфест" вновь признали лучшим гастрономическим событием России

В этом году свою продукцию на фестивале презентовали более 30 винных и фермерских хозяйств региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Третий фестиваль вина и гастрономии "Ноябрьфест", который прошел с 1 по 3 ноября в Крыму, снова занял первое место в финале национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2019 и признан лучшим гастрономическим событием России этого года. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе курортов и туризма республики.

На "Ноябрьфест" в этом году зарегистрировались более 10 тыс. человек. В главный день, 2 ноября, свою продукцию на территории исторического здания "Массандры" презентовали более 30 винных и фермерских хозяйств Крыма. На площадке фестиваля побывало 12 тыс. гостей. С 17 по 31 октября в рамках фестиваля в Санкт-Петербурге и Москве прошли недели крымских вин.

"Крымский фестиваль вина и гастрономии "Ноябрьфест" стал лучшим гастрономическим событием России, получив первое место в финале национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2019 года. Всего на национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 года было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны, в финал премии прошли 262 проекта из 60 регионов страны", - говорится в сообщении.

Первый фестиваль "Ноябрьфест" прошел осенью 2017 года, его посетили более 4 тыс. крымчан и гостей полуострова. Тогда фестиваль впервые завоевал премию Russian Event Awards как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма в России. В 2018 году фестиваль собрал более 6 тыс. человек.

Теги
РоссияКрым
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