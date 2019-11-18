Депутат просит администрацию президента дать оценку установке в Москве "камер-фонарей"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в понедельник направит письмо на имя главы администрации президента Антона Вайно с просьбой провести экспертизу установки в Москве камер фиксации нарушений правил дорожного движения "Стрит Фалькон", которые изготовлены в виде обычных уличных фонарей. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечает депутат, "ситуация с внедрением и эксплуатацией систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, преследующая цели пополнения бюджета и увеличения доходности частных организаций - владельцев этих систем, становится системной проблемой федерального значения". "В настоящее время в Москве накапливается критическая масса протестных настроений против внедрения АПК (аппаратно-программный комплекс) "Стрит Фалькон", - пишет Лысаков. - Без уведомления населения и учета его мнения Департаментом транспорта Москвы было увеличено количество зон участков дорог, на которых запрещена стоянка и остановка транспортных средств".

По словам автора, в состав таких зон вошли участки, расположенные рядом с объектами культуры, спорта, торговли, медицинскими учреждениями. "Впоследствии на этих участках размещены камеры "Стрит Фалькон". Лысаков отмечает, что способ внедрения таких камер "скорее напоминает расстановку капканов на водителей, чем мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений".

Он также обращает внимание главы администрации президента на то, что на его предыдущие обращения в Генпрокуратуру РФ о нарушениях законодательства РФ, допускаемых при внедрении системы "Стрит Фалькон" и приложения "Помощник Москвы", были получены "формальные отписки". Это приложение позволяет горожанам при помощи смартфонов самим фиксировать нарушения автолюбителями ПДД.

"Прошу вас дать поручение о привлечении независимых экспертов для оценки моих аргументов, неоднократно представляемых в Генеральную прокуратуру, - сказано в тексте. - Вопрос тотальной коммерциализации московского пространства и, в частности, коммерциализации организации дорожного движения давно перешел в политическую плоскость, причем со знаком минус не только для московской, но и для федеральной власти".

Несоответствие требованиям

"Камеры комплекса имеют внешний вид фонаря уличного освещения и не продублированы предупреждающими дорожными знаками 8.23 "Фотовидеофиксация". Граждане, не информированные надлежащим образом об изменении схем организации дорожного движения и развертывании масштабной сети камер, были не в состоянии заранее спланировать свои маршруты и неизбежно попадали в ряды правонарушителей", - констатирует в своем письме Лысаков. При этом, по его словам, сам комплекс не соответствует требованиям к спецсредствам фиксации нарушений ПДД, кроме того, он сертифицирован исключительно как система измерения времени.

"Камеры массово ошибочно определяют в качестве нарушений правил стоянки нахождение автомобиля в недвижимом состоянии по причине ДТП, а также медленное движение в дорожном заторе или при повороте на платную парковку", - констатирует парламентарий. Он также добавляет, что из-за сложной процедуры оспаривания штрафов в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" водители предпочитают просто оплачивать штрафные квитанции.

Ответ Генпрокуратуры

В ответе Генпрокуратуры РФ на одно из обращений Лысакова, датированного 9 июля 2018 года (текст есть в распоряжении ТАСС) говорится, что "решение об установке камер в форме уличных фонарей принято правительством Москвы в целях сохранения исторического облика города".