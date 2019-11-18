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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Глава авиарегулятора США считает необходимым вмешательство ФАУ в создание новых самолетов

Стивен Диксон также подчеркнул, что на стадии проектирования производителям нужно делать упор на то, как быстро пилоты смогут отреагировать на возникающие при управлении новыми самолетами чрезвычайные ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон высказался за то, чтобы авиарегулятор на более ранних стадиях вмешивался в процесс разработки новых самолетов. С таким заявлением он выступил в интервью газете The Wall Street Journal, которое было опубликовано в воскресенье в электронной версии издания.

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Диксон подчеркнул, что он считает необходимым всеобъемлющее участие ФАУ и координацию между регулятором и авиаконцернами в процессе создания новых лайнеров. Он также подчеркнул, что на стадии проектирования производителям нужно делать упор на то, как быстро пилоты смогут отреагировать на возникающие при управлении новыми самолетами чрезвычайные ситуации.

В данный момент, по словам Диксона, дело обстоит таким образом, что производители в процессе создания новых лайнеров обязаны соблюдать ряд правил и ограничений, после чего представляют ФАУ на сертификацию уже готовую модель. "Всеобъемлющий подход подразумевает диалог [между регулятором и производителем] на протяжении всего процесса", - указал он.

По данным The Wall Street Journal, какие-либо изменения в структуру отношений между авиаконцернами и ФАУ могут быть внесены только с одобрения Конгресса США. При этом издание подчеркивает, что Диксон не сообщил, какие конкретно изменения могут быть внесены, а также не указал сроков, когда это может произойти.

В октябре этого года газета The New York Times привела данные из чернового варианта доклада комиссии по контролю над модернизацией систем самолета Boeing 737 MAX. Согласно содержащейся в нем информации, ФАУ не уделило должного внимания особенностям системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Кроме того, в отчете сообщается, что ФАУ было слишком сфокусировано на особенностях новой системы и не уделило должного внимания тому, как эта система в целом влияет на функционирование самолета.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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