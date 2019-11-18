Глава авиарегулятора США считает необходимым вмешательство ФАУ в создание новых самолетов

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон высказался за то, чтобы авиарегулятор на более ранних стадиях вмешивался в процесс разработки новых самолетов. С таким заявлением он выступил в интервью газете The Wall Street Journal , которое было опубликовано в воскресенье в электронной версии издания.

Диксон подчеркнул, что он считает необходимым всеобъемлющее участие ФАУ и координацию между регулятором и авиаконцернами в процессе создания новых лайнеров. Он также подчеркнул, что на стадии проектирования производителям нужно делать упор на то, как быстро пилоты смогут отреагировать на возникающие при управлении новыми самолетами чрезвычайные ситуации.

В данный момент, по словам Диксона, дело обстоит таким образом, что производители в процессе создания новых лайнеров обязаны соблюдать ряд правил и ограничений, после чего представляют ФАУ на сертификацию уже готовую модель. "Всеобъемлющий подход подразумевает диалог [между регулятором и производителем] на протяжении всего процесса", - указал он.

По данным The Wall Street Journal, какие-либо изменения в структуру отношений между авиаконцернами и ФАУ могут быть внесены только с одобрения Конгресса США. При этом издание подчеркивает, что Диксон не сообщил, какие конкретно изменения могут быть внесены, а также не указал сроков, когда это может произойти.

В октябре этого года газета The New York Times привела данные из чернового варианта доклада комиссии по контролю над модернизацией систем самолета Boeing 737 MAX. Согласно содержащейся в нем информации, ФАУ не уделило должного внимания особенностям системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Кроме того, в отчете сообщается, что ФАУ было слишком сфокусировано на особенностях новой системы и не уделило должного внимания тому, как эта система в целом влияет на функционирование самолета.