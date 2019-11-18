Жители Москвы смогут бесплатно проверить легкие в 10 центрах госуслуг с 20 по 23 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы с 20 по 23 ноября смогут бесплатно проверить состояние своих легких в 10 центрах госуслуг "Мои документы", сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"В 10 центрах госуслуг "Мои документы" с 20 по 23 ноября москвичи смогут бесплатно проверить состояние своих легких. Осмотры - с 08:00 до 20:00 - проведут врачи столичного департамента здравоохранения. Во флагманских офисах всех желающих ждут с 10:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Горожане пройдут скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдохе и количества кислорода в крови, а также измерят объемные и скоростные показатели дыхания. По результатам обследования они получат медицинские консультации.

Помимо этого, в ближайшие дни в 11 округах пройдут тематические лекции. 19 ноября в 18:00 состоятся школы по отказу от курения и тематические лекции о вреде табака, а 21 ноября - о профилактике хронической обструктивной болезни легких.

Полный список медицинских организаций и центров госуслуг "Мои документы", где можно проверить состояние легких и узнать о профилактике хронической обструктивной болезни легких, опубликован на сайте Департамента здравоохранения Москвы.