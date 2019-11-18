В аэропорту Владивостока из-за снегопада остаются задержанными 12 рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Прилет и вылет авиарейсов из аэропорта Владивостока, задержанных из-за снегопада, возобновлен, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. В частности, вылетело три рейса на Москву и Южно-Сахалинск, прибыли рейсы из Москвы, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. При этом отменены рейсы местных авиалиний на Кавалерово, Дальнереченск и Дальнегорск.

Ранее аэропорт сообщал о задержках 15 рейсов на вылет и прилет, в том числе по направлениям в Москву, Токио, Новосибирск, Хабаровск, Южно-Сахалинск и другим. Причиной задержек стал снегопад.

"Задержанные ранее рейсы начали вылетать и прилетать. Несмотря на то, что снег уже закончился, на взлетно-посадочной полосе и территории аэропорта продолжает работать снегоуборочная техника", - сказали в пресс-службе.

Согласно информации на электронном табло аэропорта, остаются задержаны 12 рейсов по направлениям Токио, Пхукет, Сеул, Новосибирск, Южно-Сахалинск и другим. Задержка составляет от двух до восьми часов.

В субботу 16 ноября синоптики распространили штормовое предупреждение для Приморья на понедельник. Количество выпавших осадков во Владивостоке к утру этого дня составило 41 мм (около полутора месячной нормы), включая дождь со снегом. На дорогах образовался снежный накат и гололед. Температура воздуха сейчас составляет минус 2 градуса, по прогнозу, к вечеру она опустится до минус 8 градусов.