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Минобороны хочет взыскать с производителя ракет "Союз" более 2 млрд рублей

Подробности претензий министерства к РКЦ "Прогресс" не приводятся

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" (Самара) о взыскании 2,15 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Арбитраж принял исковое заявление 15 ноября. При этом подробности претензий Минобороны к РКЦ "Прогресс" не приводятся.

Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов. На предприятии создаются ракеты-носители "Союз-2", "Союз-СТ", разрабатывается перспективная ракета-носитель среднего класса "Союз-5".

Теги
Россия
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