Мосгорсуд оставил в СИЗО участника акции 27 июля в Москве Егора Лесных

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение в СИЗО участника несогласованной акции 27 июля в Москве Егора Лесных, который обвиняется в нападении на бойца спецназа ОМОН. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал законным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Лесных", - сказал представитель суда. Защита обвиняемого просила суд отпустить обвиняемого под домашний арест, однако суд с этим не согласился. Ранее Басманный суд арестовал его до 14 декабря.

По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественке Александр Мыльников с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю сотрудника Росгвардии и стали бить его ногами. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, их противоправные действия подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.