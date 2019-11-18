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Глава Ставрополья уволил своего полпреда за грубость в общении с людьми на личном приеме

Константин Шишманиди был назначен полномочным представителем губернатора края в Минераловодском городском округе и городах Пятигорск и Лермонтов весной 2018 года

СТАВРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего полномочного представителя Константина Шишманиди за грубый тон в общении с гражданами на личном приеме в городе Лермонтове, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора края.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись личного приема граждан, который Шишманиди проводил в городе Лермонтове. В общении с одной из групп заявителей он повысил голос и начал угрожать выгнать их с личного приема. Видеозапись была продемонстрирована в понедельник на еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве.

"Глава края поставил на вид государственному служащему некорректный и резкий стиль ведения диалога с жителями <...> Глава края уведомил Константина Шишманиди о его освобождении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Владимиров отметил, что такое поведение - "показатель наихудшего отношения к людям". "Разные бывают ситуации, но самообладание, особенно для представителя власти, обязательно. А хамство недопустимо в принципе, власть для людей, а не наоборот. Кто этого не понимает - с тем будем расставаться. Всех коллег попросил сделать вывод из этой ситуации", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Константин Шишманиди был назначен полномочным представителем губернатора Ставропольского края в Минераловодском городском округе и городах Пятигорск и Лермонтов весной 2018 года. Ранее он возглавлял Региональную тарифную комиссию.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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