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Эксперт: сокращение времени продажи алкоголя в РФ поможет снизить объемы его потребления

Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев также считает, что продажа алкоголя без лицензии должна быть уголовно наказуема

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральный проект "Трезвая Россия" поддерживает предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) сократить интервал продажи алкоголя в стране до 22:00. Данная инициатива поможет снизить объем потребления населением алкогольной продукции, считает руководитель проекта Султан Хамзаев.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на письма, которые ОНФ направил в правительство РФ, Минздрав, Минтруд и другие ведомства, сообщила, что ОНФ предлагает внести поправки в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", который сейчас позволяет продавать алкоголь с 08:00 до 23:00 по местному времени.

"Мы в проекте "Трезвая Россия" поддерживаем данную инициативу. Считаем ее всецело нужной и необходимой с точки зрения сокращения объемов потребления алкоголя в стране, а также сокращения криминогенной статистики [связанной с потреблением] - ДТП, травматизм, бытовые конфликты, поножовщина и другие преступные действия, в том числе в молодежном секторе, - сообщил Хамзаев ТАСС в понедельник. - Этот дополнительный час - хорошая мера, которая должна рассматриваться в комплексе. Это также положительно скажется на достижении целей, поставленных в нацпроектах "Здравоохранение" и "Демография".

По его словам, некоторые регионы России по личной инициативе уже ввели подобные временные ограничения продажи алкоголя. Это Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Удмуртия и другие. В "Трезвой России" также считают, что особое внимание следует уделить контрафактной продаже алкоголя.

"Для того, чтобы побороть контрафакт, нужно ввести депозит для магазинов, которые хотят торговать алкоголем, для приобретения лицензии у государства. В некоторых странах такие депозиты [составляют] примерно $250 тыс., в России депозит для магазинов, желающих торговать алкогольной продукцией, должен быть около 5 млн рублей. Если будут какие-то нарушения со стороны магазина, то эти деньги и лицензия сгорают", - пояснил Хамзаев, добавив, что продажа алкоголя без лицензии должна быть уголовно наказуема.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.

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