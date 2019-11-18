Законопроект против домашнего насилия будет включать защиту от бывших супругов и сожителей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Жертвы домашнего насилия, подающие на развод с агрессором и прекращающие с ним отношения, будут находиться под защитой готовящегося закона против семейно-бытового насилия. Соответствующие поправки (есть в распоряжении ТАСС) депутаты предлагают включить в итоговую версию законопроекта.

В пятницу в Совфеде прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта, где была представлена его последняя версия, сообщила ТАСС зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, которая является одним из основных авторов документа. В этой редакции семейно-бытовое насилие определяется как "умышленное деяние (действие или бездействие) или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), а также лиц, связанных свойством, совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство, если это деяние (действие или бездействие) причиняет вред жизни, здоровью и (или) имуществу таких близких родственников (лиц)".

Депутаты предлагают включить в это определение и насилие в отношении бывших супругов и сожителей. "Это важно для защиты пострадавших от преследования, когда пострадавшие пытаются прекратить отношения с нарушителем. Это время самого высокого риска совершения новых актов насилия. Получается парадоксальная ситуация: потерпевшая пытается выйти из насильственных отношений, для этого расторгает брак, но лишается защиты данного закона, при этом риск насилия у нее увеличивается. Обязательно должны защищаться бывшие супруги и бывшие сожители", - говорится в замечаниях депутатов к документу, на основе которых будут подготовлены соответствующие поправки.

Законопроект предусматривает введение защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве насилия в течение определенного времени. При этом в последней редакции законопроекта за нарушение предписания предполагается лишь ответственность в виде штрафа и ареста. Депутаты указывают, что настолько ничтожные санкции не смогут удержать агрессора от применения насилия, "приведут к ошибке, которая уже была допущена при декриминализации побоев". "Нами предлагается в случае первого нарушения ввести административную ответственность, а при повторном - уголовную", - говорится в замечаниях к документу.

Кроме того, предлагается дать право подачи заявления о вынесении судебного защитного предписания не только должностным лицам органов внутренних дел, но и самим жертвам насилия, а также профильным некоммерческим организациям - кризисным центрам с согласия потерпевшего. Предлагается убрать из документа формулировку, обязывающую кризисные центры незамедлительно информировать полицию о фактах домашнего насилия или угрозе его применения. "Подобного рода обязанность приведет к нарушению прав лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, без желания потерпевшей нельзя обращаться в полицию", - указывают депутаты.

Еще одна поправка предлагает вписать в проект закона понятие "преследование" - "неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле". Такие действия могут выражаться в поиске пострадавшего, устных и телефонных переговорах, вступлении в контакт с ним иными способами, в том числе через третьих лиц, посещении места работы, учебы или проживания пострадавшего. Также это любые другие действия агрессора, направленные на пострадавшего и вызывающие у него страх за свою безопасность.

История вопроса

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа. Как сообщила ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

По словам депутата, соавтора законопроекта Оксаны Пушкиной, воедино предстоит свести и поправки от ведомств, министерств и общественных организаций. "Это очень кропотливая работа при продолжающемся чудовищном, хорошо финансируемом и организованном сопротивлении консерваторов", - заявила она ТАСС в понедельник. По ее словам, в адрес авторов законопроекта продолжают поступать угрозы.

"Сейчас победа есть благодаря в том числе здравомыслящей части общества. Будет качественный текст законопроекта - и защитить мы сможем миллионы людей", - добавила Пушкина.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.