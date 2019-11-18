Сибирский Институт цитологии и генетики откроет "Дарвиновский центр" для обучения детей

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Новосибирский Институт цитологии и генетики (ИЦИГ) Сибирского отделения РАН планирует создать "Дарвиновский научно-образовательный центр", в котором дети могли бы заниматься исследованиями в различных биологических областях вместе с сотрудниками института, проекту окажет поддержку мэрия Новосибирска. Он нацелен на раннюю профориентацию молодежи и позволит увеличить число интересующихся биологией и поступающих впоследствии на соответствующие факультеты в вузы, сообщил журналистам в понедельник директор институт Алексей Кочетов.

"Что касается Дарвиновского центра, детям интересно. Они <...> привыкают к природе, у них масса позитива от общения с животными, от работы с растениями, <...> они приучаются делать научную работу. В какой-то момент, в старших классах школы, им предлагаются проекты, у них есть научные руководители, они выступают на конференциях. Потом мы надеемся, что эти дети пойдут на "биофак",- сказал Кочетов.

Он добавил, что сейчас институт работает с детьми в ограниченном режиме, а также проводит экскурсии для школьников. Центр позволит расширить эту работу, привлекая больше интересующихся. По его словам, сейчас институт рассматривает возможность создания образовательного центра на имеющихся площадях, реконструировав их в течение двух лет. В то же время ученые подали заявку на получение федерального гранта, которая должна быть рассмотрена к середине следующего года и, если она будет одобрена, проект может быть расширен.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько сообщил журналистам, что мэрия поддержит проект. "Будет оказана организационная помощь, рассматривается вопрос о расширении площадей для юннатов. Но что касается нашего департамента, мы готовы оказывать не только организационную, но и финансовую поддержку", - сказал Люлько.

ИЦИГ - многопрофильный биологический институт, который проводит исследования в области генетики и клеточной биологии, разрабатывает технологии для медицины и растениеводства. Институт занимается, в частности, селекцией растений и животных.