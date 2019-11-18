Участник акции 27 июля в Москве Новиков признал вину в избиении полицейского

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Павел Новиков признал вину в суде в нанесении ударов полицейскому-кинологу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, который рассматривает это дело.

"Признаю свою вину, полагаюсь на Фемиду", - сказал Новиков.

В ходе заседания суда прокурор прочитала обвинительное заключение, из которого следует, что Павел Новиков применил "неопасное для здоровья насилие в отношение представителя власти на акции 27 июля у дома 6 по Столешниковому переулку <...> В ходе акции старший сержант полиции кинолог Широкий исполнял свои должностные обязанности по охране общественного порядка".

"Новиков, <...> достоверно зная, что Широкий является представителем власти, <...> применил насилие, а именно с размаха нанес один удар наполненной бутылкой по голове и один удар по предплечью, тем самым причинив ему боль", - сказал прокурор.

После признания Новикова суд отложил заседание на 2 декабря для явки потерпевшего и свидетелей.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.