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Детская регата в Грозном выиграла гран-при премии в области событийного туризма

Всего на премию было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны

ГРОЗНЫЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Первая детская парусная регата им. Ахмата Кадырова, которая прошла в Грозном с 26 по 30 июня, выиграла гран-при финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 в номинации "Лучшее детское туристическое событие". Об этом сообщила пресс-служба Федерации парусного спорта Чеченской Республики.

"Первая детская парусная регата на Северном Кавказе им. Ахмат-Хаджи Кадырова выиграла главный приз конкурса - гран-при в номинации "Лучшее детское туристическое событие". Всего на премию было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. По итогам трех региональных этапов, которые прошли ранее, в финал попали 219 проектов из 51 региона страны", - отметили в пресс-службе.

Детская парусная регата - Кубок Северного Кавказа имени Ахмата Кадырова впервые прошла в Грозном с 26 по 30 июня 2019 года. В соревнованиях приняли участие 83 юных яхтсмена из 11 яхт-клубов страны: Волгограда, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Геленджика, Приморско-Ахтарска, Керчи, Москвы, Долгопрудного. В рамках регаты прошло уникальное водное шоу с участием 39 экстремальных спортсменов. Одновременно на воде жители и гости города увидели полеты флайбордистов, гонки на джетпаках, трюки на аквабайках и гидроциклах, шоу воднолыжников, фигуры вейкбордистов и джетсерферов, гонки на парусных яхтах, SUP-бордах и каяках.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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