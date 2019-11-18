СК проверит информацию о жительнице Татарстана, посадившей маленького сына за руль машины

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным следственным управлениям проверить факты нарушения прав граждан, озвученные СМИ, один из которых касается жительницы Татарстана, посадившей за руль автомобиля шестилетнего сына. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК РФ.

"Все факты нарушения прав граждан, озвученные средствами массовой информации, председатель СК России поручил досконально проверить региональным следственным управлениям, на территории которых это произошло, а также принять решения в рамках компетенции следственных органов Следственного комитета", - говорится в сообщении.

В эфире программы на федеральном канале рассказывалось о ситуации в Татарстане, где многодетная мать из города Набережные Челны посадила за руль шестилетнего сына. Судя по видеосюжету, ребенок управляет автомобилем на трассе на скорости 130 км/ч. Сообщается, что женщина не первый раз нарушает ПДД и предоставляет управление машиной своим малолетним детям, уточнили в ведомстве.

Журналисты также обратили внимание на историю девушки, имеющей неизлечимое генетическое заболевание. Она проживает в Тульской области, схема лечения назначена в Москве. Врачи московского НИИ пульмонологии назначили ей препарат, однако закупать его на бюджетные средства, по мнению местных органов здравоохранения, бесполезная трата средств.

Корреспонденты также рассказали о том, что в Улан-Удэ житель привел в порядок заброшенную хоккейную коробку за свой счет. Был создан детский хоккейный клуб, обустроенную площадку передали в дар ТСЖ "Дархан", которое должно было содержать сооружение и ухаживать за ним. Однако представители организации требуют деньги за обеспечение хоккейной коробки светом и водой, за содержание площадки вынужден платить местный житель, обустроивший ее.