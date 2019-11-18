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Пострадавших от паводка дачников Вологды намерены освободить от уплаты земельного налога

По предварительным оценкам, от паводка в городе пострадали более 700 земельных участков

ВОЛОГДА, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация города Вологды предложила отменить в 2019 году уплату земельного налога для дачников, которые пострадали в результате осеннего паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

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"В ходе встречи с председателями садоводческих некоммерческих товариществ поднимался вопрос о льготах по земельным участкам, которые пострадали от паводка. Мы изучили подробно ситуацию, и я предлагаю отменить земельный налог за 2019 год для владельцев дачных участков, которые попали в зону подтопления. Напомню, таких участков у нас было 723 - по предварительным оценкам, но комиссия по оценке ущерба продолжает работать, поэтому окончательные итоги подведем позже. С этой инициативой администрация Вологды выйдет в Вологодскую городскую думу, надеюсь, что депутаты нас поддержат", - привела пресс-служба слова мэра города Сергея Воропанова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе муниципалитета, такая инициатива прозвучала, поскольку на компенсацию смогут рассчитывать единицы - те, кто прописан в дачных домах, и у кого дача является единственном местом проживания. Тогда компенсация составит 50 тыс. рублей на каждого члена семьи в случае частичной потери имущества, и 100 тыс. рублей - при полной потере. При этом отмена земельного налога будет подспорьем для всех.

Комиссия продолжает оценивать ущерб, специалисты получили 41 заявку от пострадавших от подтопления и обошли более 1300 дачных участков, оценивая ситуацию целиком. Предварительные выводы и сумму ущерба планируют озвучить к концу ноября. "Сколько дачных участков остается в зоне подтопления, сказать сложно, поскольку в пик паводка проводили съемку с самолета. Сейчас территорию обходят пешком, всплошную оценивая разрушения", - добавили в администрации.

Уровень воды в реке Вологде продолжает падать, днем 18 ноября он составил 4,14 м, что на 1,86 м ниже критического, когда подтопления грозят 165 домам с 2,5 тыс. жителей, 11 социальным объектам и восьми трансформаторным подстанциям. В ближайшие дни в Вологодской области начнется похолодание, ожидается морозная погода, без осадков.

С 4 по 6 ноября в регионе выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза. В результате веерных отключений электроснабжения без света остались 586 населенных пунктов, 28 тыс. жителей в девяти районах, к 8 ноября энергоснабжение было полностью восстановлено. В зону подтопления попали 86 домовладений, 48 человек были эвакуированы, сейчас люди вернулись в свои дома. В Вологде в зону подтопления попали более 700 дачных домов и участков. Оттуда были эвакуированы 22 человека, никто не пострадал.

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