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Бесплатная четырехвалентная вакцина от гриппа поступила в Санкт-Петербург

Партия рассчитана на 97 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Партия четырехвалентной вакцины от гриппа, рассчитанная на 97 тыс. человек из групп риска, поступила в Санкт-Петербург.  Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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"В Санкт-Петербург поступила дополнительная партия четырехвалентной вакцины против гриппа "Ультрикс Квадри" в количестве около 97 тыс. доз для иммунизации населения старше 18 лет. Она защищает не от трех, а сразу от четырех штаммов вирусов гриппа А и B", - говорится в сообщении.

В сентябре начальник отдела эпидемиологического отдела Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия сообщала, что четырехвалентная вакцина в городе на тот момент была доступна только на коммерческой основе. Как пояснили в городском комитете здравоохранения, сейчас поставка осуществлена в рамках национального календаря прививок и привиться можно бесплатно.

В комитете добавили, что вакцину будут использовать не для всех желающих, а, в первую очередь, для людей, которые находятся в группе риска. "Вакцина "Ультрикс Квадри" рекомендована для вакцинации взрослых, работающих по отдельным профессиям и должностям, беременных женщин, взрослых старше 60 лет, лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением", - добавили в пресс-службе.

В 2019 в рамках национального календаря прививок в Петербурге запланировано привить 2,6 млн человек - это 49,8% населения города, на 5% больше, чем в прошлом году. Сейчас прошли вакцинацию 1,8 млн человек. Среди групп риска, в частности, беременных, прививку сделали уже 11,5 тыс. человек, призывников - 18,3 тыс. Сколько всего человек находится в группе риска, в комитете не уточнили.

В 10 районах Петербурга продолжают работу 30 передвижных прививочных пунктов. По прогнозам специалистов, повышение заболеваемости ожидается в конце декабря. В сентябре замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил, что Минздрав РФ рассчитывает до 2024 года полностью перейти на четырехвалентную вакцину от гриппа. По его словам, сейчас в России существуют две отечественные четырехвалентные вакцины, и в этом сезоне их будут применять, в первую очередь, в пограничных регионах, где наиболее интенсивно идет миграция населения.

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РоссияСанкт-Петербург
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