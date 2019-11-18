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Путин увеличил количество грантов для студентов, проявивших выдающиеся способности

Из 6,5 тыс. грантов 5 тыс. предоставляются обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, бакалавриата и специалитета, 1,5 тыс. - по программам магистратуры

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Увеличить с 1 сентября 2020 года количество грантов президента Российской Федерации до 6,5 тыс.", - говорится в тексте указа.

Устанавливается, что с 2020/2021 учебного года гранты президента предоставляются лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, поступившим на обучение в профессиональные образовательные организации, вузы, научные организации в размере 20 тыс. рублей каждый ежемесячно в течение установленного срока обучения при условии ежегодного подтверждения ими права на получение гранта.

Согласно указу, 5 тыс. грантов президента предоставляются обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, бакалавриата и специалитета, 1,5 тыс. грантов - по программам магистратуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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