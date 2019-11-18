В горах Адыгеи волонтеры высадили тысячу саженцев самшита колхидского

МАЙКОП, 18 ноября. /ТАСС/. Экологическая акция по высадке саженцев самшита колхидского объединила в понедельник в горах Адыгеи более 50 волонтеров - участников движения "Сохраним корни". Об этом в своем аккаунте Instagram сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Сегодня в Цицинском лесничестве прошла экологическая акция по высадке саженцев самшита колхидского, в которой приняло участие более 50 студентов - добровольцев из Адыгейского государственного университета и Майкопского государственного технологического университета. Все они включились в волонтерское движение "Сохраним корни". Ребята высадили 1 тыс. корней самшита", - написал Кумпилов.

Глава региона, поблагодарил молодых людей и отметил, что будет максимально оказывать возможную поддержку добровольческим начинаниям, нацеленным на сохранение реликтового растения и уникальной природы в целом.

Волонтерское движение "Сохраним корни" стало победителем Всероссийского конкурса лучших практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Акцию организовали Адыгейский госуниверситет (АГУ) и компания "Экосити" при поддержке министерства образования и науки Адыгеи, а также управления лесами, центра защиты леса. До конца года оно проведет еще несколько экологических акций, направленных на приведение в порядок и наведение чистоты на территориях, прилегающих к дольменам в горах республики, уточнили ТАСС в пресс-службе главы республики.

За последние семь лет в Краснодарском крае, Адыгее и Абхазии практически все реликтовые рощи краснокнижного самшита колхидского были уничтожены бабочкой-вредителем - самшитовой огневкой. Для сохранения единственного участка самшита в дикой природе в горах Адыгеи экологи, ученые и волонтеры при поддержке властей республики с прошлого года реализуют проект по сохранению природных насаждений. Он предусматривает как высадку, так и обработку местности биологическими методами.

Суммарно за три года реализации проекта территория произрастания самшита колхидского в РФ, существенно сократившаяся из-за самшитовой огневки, снова начала увеличиваться и возросла на 55% - с 4,2 га до 6 га. Благодаря рассадке молодых деревьев самшита в хаотичном порядке - как на сохраненных участках его произрастания, так и и вблизи них - самшитник становится многоярусным, приобретая тем самым большую экологическую ценность, уточнили ТАСС в Центре природы Кавказа.