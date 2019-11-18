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Минздрав пообещал помощь всем нуждающимся в трансплантации почки или печени детям

Ранее газета "Коммерсантъ" написала о закрытии в НМИЦ ЗД Минздрава программы трансплантации почки у детей. В пресс-службе центра эту информацию опровергли

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Дети, которым будет необходимо провести операцию по трансплантации почки или печени, получат помощь врачей в полном объеме. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД) Минздрава России программы трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале. В пресс-службе центра эту информацию опровергли. Издание утверждало, что руководство организации также решило уволить руководивших проектом Михаила Каабака и Надежду Бабенко.

"Каждому ребенку, которому необходима операция по трансплантации печени или почки, в соответствии с медицинскими показаниями, лечение будет проведено в полном объеме высокопрофессиональными специалистами страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что НМИЦ ЗД сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава РФ. Как говорится в сообщении, специалисты НМИЦ им. академика В. И. Шумакова Минздрава РФ успешно пересаживают органы детям, независимо от их массы тела и возраста, начиная с четырех месяцев и 3,5 кг массы тела. С начала 2019 года таких операций было сделано более 120.

"В НМИЦ здоровья детей продолжают работу высококвалифицированные специалисты, обладающие достаточным научным и практическим опытом работы в сфере трансплантологии. Проводится предтрансплантационная подготовка пациентов на 2020 год", - добавляет пресс-служба.

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