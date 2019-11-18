Суд в Петербурге рассмотрел самое крупное за 10 лет дело об условиях содержания в СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел жалобы на условия содержания заключенного Евгения Парамонова к двум изоляторам, ФСИН России, министерству финансов и ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, истец просил взыскать с ответчиков 150 млн рублей, из которых суд удовлетворил только 30 тыс. рублей требований, а гражданский процесс стал самым объемным для Петербурга за последние 10 лет.

"Колпинский районный суд огласил решение по самому объемному гражданскому делу в Петербурге за последние 10 лет. Судом были объединены в одно производство более 700 исковых заявлений Евгения Парамонова к ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-4, ФСИН России, ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, Министерству финансов РФ о возмещении морального вреда. Парамонов просил взыскать с ответчиков более 150 млн рублей. Суд требования истца удовлетворил частично, взыскав в его пользу 30 тыс. рублей", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

По данным пресс-службы, в своих исковых требованиях Парамонов утверждал, что в то время, пока он содержался в следственных изоляторах, ответчики нарушали его права - прогулки предоставлялись менее одного часа, внутренний двор не был оборудован скамейками, навес от дождя был старым и пропускал осадки, проход через двор осуществлялся через узкие и опасные лестницы.

Также истец объяснял, что "неоднократно его рано поднимали для этапирования, поздно возвращали, в результате чего из-за участия в судебных заседаниях и следственных действиях он лишался горячей пищи". Кроме того, Парамонов пожаловался на то, что около 200 судебных заседаний по его делу были проведены с помощью видеоконференцсвязи, что "унижало его честь и достоинство", а также требовал взыскать моральный вред за звуки газонокосилки за окном изолятора.

Парамонов ранее был осужден Колпинским районным судом Петербурга на шесть лет колонии, поскольку его признали виновным в мошенничестве и растрате при приобретении большегрузов.