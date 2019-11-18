Кузнецова: другие страны консультируются у России по возвращению детей с Ближнего Востока

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что иностранные государства обращаются к России с просьбой оказать консультацию по возвращению детей из тюрем Ирака и Сирии. Об этом она сообщила во вторник журналистам.

Россия возвращает своих детей из тюрем Ирака: пример для других стран?

В понедельник вечером в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС из Ирака, который доставил на Родину 32 ребенка, в возрасте от года до девяти лет. Всех детей обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада. Сразу после прилета их привезли в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование.

"Это результат большой работы, сегодня к нам обращаются из других государств, консультируются, потому что наши уехали, а еще 500 детей остались там, в тюрьме, граждан других государств", - сказала Кузнецова.

При этом она отметила "слаженную работу" по этому направлению российских ведомств - МИД, МЧС, Минздрава.

По ее словам, часть детей отправится в 13 регионов РФ, среди которых Ингушетия, Дагестан, Чеченская Республика, Пензенская, Ярославская области, Санкт-Петербург.