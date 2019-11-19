Реставраторы отказались от идеи разворачивать статую Родины-матери спиной к Волге

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Реставраторы 85-метрового монумента "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде отказались от идеи развернуть статую, которая изначально была установлена нелогично - она стоит лицом к Волге, в этом направлении наступали немецко-фашистские войска во время Сталинградской битвы. Технически это было бы возможно, однако из-за статуса монумента как объекта культурного наследия уже невыполнимо, рассказал ТАСС реставратор, представитель группы авторского надзора АО "Главзарубежстрой" Сергей Сена.

По замыслу автора скульптуры народного художника СССР Евгения Вучетича, монумент Родины-матери установлен лицом к Волге, чтобы перед взорами советских трудящихся, подплывающих к городу на речных круизных теплоходах, первой открывалась именно эта скульптура, олицетворяющая собой бессмертный подвиг защитников Сталинграда. В конце 1960-х годов планировалось продолжить анфиладу комплекса Мамаева кургана вплоть до правого берега Волги, чтобы теплоходы причаливали здесь, и туристы уже отсюда начинали восхождение по лестнице к Родине-матери. Однако эта идея не осуществлена до сих пор, путь к вершине кургана начинается с Первой продольной магистрали, идущей параллельно берегу Волги.

"Ради сохранения авторского замысла ставится "крест" даже на такой известной идее, как развернуть ее [статую] - она же смотрит не туда",- сказал специалист. Он указал, что в то же время на флаге Волгоградской области "статуя изображена согласно логике, она стоит не фронтально.". "Все это технически было бы возможно, но юридически сделать это уже нельзя: она [статуя] - особо ценный объект культурного наследия", - отметил собеседник.

Представитель группы авторского надзора не уточнил, насколько градусов требовалось бы повернуть монумент, чтобы соблюсти фактическую достоверность событий Сталинградской битвы, однако очевидно, что любое перемещение фигуры стало бы изменением авторского замысла, на что реставраторы пойти не имеют право.

"Самое главное было - не потерять конструкцию, не исказить форму и вернуть первоначальный бетонный цвет", - сказал эксперт. По его словам, в настоящее время восстановлена, как говорил Вучетич, так "называемая бетонная эстетика - это единство основания и скульптуры", стилобат - основание скульптуры, которое 2004 году было закрыто гранитной облицовочной плиткой, реставраторы вновь возрождают в бетоне.

"Часто цитируют Вучетича, который сказал, что пройдут годы, десятилетия, и наши потомки отольют ее [скульптуру Родины-матери] в золоте, но когда он это говорил, она не была объектом культурного наследия - ее можно было сделать в бетоне, через 10 лет появились бы деньги, ее сделали бы в титане или еще в чем-нибудь, но сейчас она объект культурного наследия - это означает, что сохраняется авторский замысел, на этом все", - пояснил представитель авторского надзора.

О реставрации и монументе

Представитель заказчика - Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ - Михаил Васильев в начале ноября сообщал журналистам, что все реставрационные работы на скульптуре планируется завершить в марте 2020 года. В настоящее время выполнено 80% от запланированных работ, освоена половина от всей суммы контракта, которая составляет почти 670 млн рублей.

В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане, который зачастую называют главной высотой России, был построен архитектурно-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы". В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Для сравнения, высота статуи Свободы в Нью-Йорке 46 м, статуи Христа-Искупителя в Рио-де- Жанейро - 38 м. Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Волгоград поддержал инициативу губернатора Андрея Бочарова о комплексном проекте по обновлению и благоустройству территории Мамаева кургана. Володин призвал сделать ее доступной для всех категорий граждан и расширить там возможности для изучения истории Великой Отечественной войны.