Путин направил приветствие участникам выставки "Транспорт России"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XIII международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"210 лет назад, с учреждения в нашей стране единого транспортного ведомства и первого профильного учебного заведения, работа по проектированию, строительству и эксплуатации путей сообщения получила системную основу, - отметил президент. - За прошедшее время многие поколения ученых, инженеров, специалистов внесли колоссальный вклад в становление отечественного транспортного комплекса".

Путин подчеркнул, что проблемы эффективного развития транспортной отрасли являются значимыми государственными приоритетами, а среди ключевых задач - модернизация инфраструктуры комплекса, создание крупных логистических узлов и международных торговых коридоров, надежных и безопасных транспортных средств, оптимизация управленческих решений. "Важно активнее внедрять инновационные технологии, шире использовать механизмы государственно-частного партнерства", - убежден российский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что участники форума предметно обсудят на профессиональном уровне актуальные вопросы и предложат конструктивные идеи, которые поспособствуют повышению конкурентоспособности транспортной отрасли России.

XIII международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве.