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Опрос: каждый пятый россиянин задерживается на работе почти каждый день

По данным опроса Superjob, чаще всего перерабатывают журналисты, а также директора компаний и их помощники

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 22% сотрудников в России задерживаются на работе практически каждый день. Чаще всего перерабатывают журналисты (39%), директора компаний и их помощники (37%), говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.

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"22% сотрудников задерживаются на работе практически каждый день. Каждый пятый перерабатывает несколько дней в неделю (20%). Еще 21% - несколько раз в месяц. 13% задерживаются на работе несколько раз в год. Никогда не остается на работе сверхурочно лишь каждый шестой сотрудник (17%)", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что чаще всего на переработки соглашаются журналисты (39%), директора компаний и их помощники (37%), а также сотрудники с доходом от 80 тыс. рублей (31%). Реже всех задерживаются HR-менеджеры: среди них больше всего тех, кто никогда перерабатывает (28%). Об отсутствии переработок также говорили 23% переводчиков и 22% бухгалтеров.

Опрос проводился 14-17 октября во всех федеральных округах России среди экономически активного населения старше 18 лет. В опросе приняли участие 3000 человек.

Теги
Россия
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