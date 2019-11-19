Артиллеристы выстрелом из пушек на Мамаевом кургане почтили павших за Сталинград

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы соединения Южного военного округа провели на Мамаевом кургане акцию "Выстрел памяти" в честь 77-й годовщины начала контрнаступления советских войск в ходе Сталинградской битвы и Дня ракетных войск и артиллерии, сообщил ТАСС представитель пресс-службы округа.

"Сегодняшняя акция "Выстрел памяти" посвящена очередной годовщине начала контрнаступательной операции под Сталинградом, в честь этой даты и было позднее установлено празднование Дня ракетных войск и артиллерии. На Мамаевом кургане две пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны произвели залп холостыми зарядами", - сказал он.

В администрации Волгоградской области сообщили, что в регионе проходит целый ряд торжественных и памятных мероприятий, посвященных 77-й годовщине начала контрнаступления Красной армии под Сталинградом, в результате которого группировка гитлеровских войск была окружена и уничтожена. В школах, техникумах и колледжах прошли уроки Победы, встречи с ветеранами, к памятникам и воинским обелискам были возложены цветы.