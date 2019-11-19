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Артиллеристы выстрелом из пушек на Мамаевом кургане почтили павших за Сталинград

Залп холостыми снарядами был произведен из двух пушек ЗИС-3

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы соединения Южного военного округа провели на Мамаевом кургане акцию "Выстрел памяти" в честь 77-й годовщины начала контрнаступления советских войск в ходе Сталинградской битвы и Дня ракетных войск и артиллерии, сообщил ТАСС представитель пресс-службы округа.

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"Сегодняшняя акция "Выстрел памяти" посвящена очередной годовщине начала контрнаступательной операции под Сталинградом, в честь этой даты и было позднее установлено празднование Дня ракетных войск и артиллерии. На Мамаевом кургане две пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны произвели залп холостыми зарядами", - сказал он.

В администрации Волгоградской области сообщили, что в регионе проходит целый ряд торжественных и памятных мероприятий, посвященных 77-й годовщине начала контрнаступления Красной армии под Сталинградом, в результате которого группировка гитлеровских войск была окружена и уничтожена. В школах, техникумах и колледжах прошли уроки Победы, встречи с ветеранами, к памятникам и воинским обелискам были возложены цветы.

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Венки и цветы к памятнику "Соединение фронтов" вблизи города воинской славы Калач-на-Дону возложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны, общественность, молодежь, юнармейцы. Они почти память павших минутой молчания.

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) стала переломной в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне, она положила начало разгрому нацистской Германии. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием "Уран". В ней были задействованы Сталинградский, Донской и Юго-Западный фронты. 23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тыс. солдат вермахта и стран - союзников Германии. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной армии.

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