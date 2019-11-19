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Кремль оставил тему домашнего насилия для обсуждения экспертам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема домашнего насилия обсуждается в юридической среде

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кремль не обсуждает проблему домашнего насилия, поскольку тема рассматривается экспертами, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема [домашнего насилия] не обсуждается в Кремле, обсуждается в экспертной, юридической среде", - отметил представитель Кремля.

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа. Как сообщила ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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