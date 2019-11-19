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ЕСПЧ присудил €4 тыс. участнику флешмоба в 2009 году в центре Москвы

Андрей Оботе и еще шесть человек собрались перед Домом правительства в январе 2009 года. Рты у них были заклеены скотчем, и каждый держал в руках чистый лист бумаги

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев во вторник дело "Андрей Оботе против России", усмотрел в нем нарушение статьи 11 (свобода собраний) Европейской конвенции по правам человека и постановил, что РФ должна выплатить истцу €4 тыс. в качестве компенсации морального ущерба. Об этом говорится в постановлении суда, поступившем в парижское представительство ТАСС.

Оботе и еще шесть человек собрались перед Домом правительства Российской Федерации в январе 2009 года, что заявитель расценивает как проведение флешмоба. Рты у них были заклеены скотчем, и каждый держал в руках чистый лист бумаги. Полиция приказала группе разойтись, и когда Оботе попросил привести обоснование этого приказа, он был доставлен в полицейский участок. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ ему было предъявлено обвинение в непредоставлении предварительного уведомления о проведении публичного собрания. Впоследствии суд оштрафовал его на 1 тыс. рублей. Суд установил, что он принимал участие в статической демонстрации и нарушил порядок проведения публичных мероприятий.

В принятом во вторник решении ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 11 (свобода собраний) Европейской конвенции по правам человека. Страсбургский суд счел флешмоб "мирным собранием и пришел к выводу, что причины, приведенные российскими властями для оправдания его разгона и преследования заявителя, не были релевантными и достаточными". ЕСПЧ указал, в частности, на то, что проведение демонстрации без предварительного разрешения не обязательно служит оправданием для проведения вмешательства в право человека на свободу собраний. Российские власти, считают в ЕСПЧ, "могли бы проявить определенную степень терпимости в отношении ненасильственной манифестации".

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Россия
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