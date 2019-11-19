Кремль не комментирует судебные решения по жалобам дизайнера Коновалова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кремль не комментирует судебные решения, связанные с задержанием в Москве дизайнера Константина Коновалова, после которого у него был диагностирован перелом ноги. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать решение суда, признавшего правоту следственных органов, отказавшихся возбуждать уголовное дело по факту травмирования дизайнера.

"Я оставлю это без комментариев", - отметил представитель Кремля. На вопрос о том, куда теперь нужно обратиться Коновалову для защиты своих прав, Песков заметил, что у дизайнера "наверняка есть адвокаты, которые могут определить соответствующую тактику и стратегию в случае, если он хочет продолжать это дело".

Коновалова задержали за несколько часов до начала протестной акции в столице 27 июля, после задержания врачи диагностировали у него перелом ноги. При этом в ответе на его обращение в Следственный комитет РФ говорится, что действия сотрудников правоохранительных органов были правомерными. Сам же дизайнер утверждал впоследствии, что утром 27 июля за несколько часов до начала несанкционированной властями массовой протестной акции он совершал пробежку по Тверской улице неподалеку от мэрии Москвы.

Позднее Коновалов опубликовал в соцсетях постановление суда, который назначил ему штраф в 10 тыс. рублей за нарушение правил проведения митингов.