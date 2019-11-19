Орловские ученые получили президентские гранты за разработки в механике и медицине

ОРЕЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Центральном Федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев вручил во вторник президентские гранты молодым ученым Орловской области за разработки в области медицины и механики.

"Я хотел бы выполнить задание президента и вручить гранты для молодых надежд российской науки. В этом году в Орловской области такие гранты получают Корнаева Елена Петровна за работу "Усовершенствование динамических качеств подшипников жидкостного трения высокоскоростных и роторных машин" и Маковик Ирина Николаевна за разработку технологии диагностики патологии околоносовых пазух на основе визуализации и анализа картины рассеяния низкоинтенсивного излучения. Само название внушает уважение, я искренне преклоняюсь перед этими молодыми учеными", - сказал Щеголев.

Команда Ирины Маковик разработала излучатель, который помогает выявить воспаление околоносовых пазух и скорректировать лечение. По ее словам, в России этим заболеванием страдают около 10 млн человек. "В дальнейшем мы планируем модернизировать установку, что ее мог использовать каждый человек", - сказала она журналистам.

Проект Елены Корнаевой получил президентский грант во второй раз. Первые деньги направили в 2017 году на развитие диссертационной работы и начало исследований. В этот раз она рассчитывает направить средства на изготовление необходимых деталей для ротора, разработку конструкторской документации, оплату конференций и публикаций в научных журналах, заработную плату научному коллективу. Объем гранта составляет 1,2 млн рублей и рассчитан на два года. "Работа заключается в математическом описании, создании некого инструментария программы расчета, который бы позволял определять основные характеристики течения, рабочие характеристики подшипников с применением методов машинного обучения, которые позволяют обрабатывать большие массивы информации, выявлять скрытые связи, что не всегда позволяют делать большие дифференциальные уравнения", - сказала она журналистам.

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО находится в Орловской области с рабочим визитом. В первой половине дня он посетил частный детский сад и встретился с руководителями частных детских садов региона, с которыми обсудил развитие негосударственных дошкольных образовательных организаций, оказание им государственной поддержки. Во второй половине дня пройдет совещание, посвященное национальному проекту "Демография".