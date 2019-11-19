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Прокуратура требует закрыть заседание суда по иску к Навальному

В процессе будут оглашены документы, в которых содержатся личные данные сотрудников Росгвардии, пояснил представитель надзорного ведомства

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Представитель прокуратуры потребовал во вторник провести в закрытом режиме заседание суда по искам надзорного ведомства к блогеру Алексею Навальному и его сторонникам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Черемушкинского суда Москвы.

"Я требую проведения процесса в закрытом режиме, поскольку в нем будут оглашены документы, в которых содержатся личные данные сотрудников Росгвардии и иная закрытая информация", - сказала сотрудник прокуратуры. После этого судья перенесла заседание на 9 декабря для решения этого вопроса, а также для того, чтобы дать сторонам ознакомиться с документами по искам.

Прокурор Москвы потребовал взыскать более 5 млн рублей по двум искам, поданным в Черемушкинский суд столицы к Навальному, сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму из-за несанкционированных акций летом этого года. Первый иск подан к Навальному, а также сотрудникам ФБК Албурову, Жданову, Соболь, главе московского штаба Навального Олегу Степанову, ведущему "Навальный Live" Владимиру Милову, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Александру Соловьеву и Илье Яшину на 2 миллиона 557 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, который был причинен государству в ходе незарегистрированного митинга 27 июля. По другому иску прокурор требует взыскать с Соболь и Албурова более 2,5 млн рублей за организацию несанкционированной акции 3 августа.

По данным истца, для обеспечения общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии, что повлекло дополнительные расходы.

Теги
Дела в отношении Алексея Навального
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